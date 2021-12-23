المالية العراقية توجه باستكمال تمويل رواتب شهر ديسمبر

2021/12/23 | 14:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجهت وزارة المالية العراقية، دائرة المحاسبة، اليوم الخميس، باستئناف الدوام لكافة موظفي الدائرة ليوم الأحد المقبل الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ لغرض إكمال تمويل دفعات الرواتب لكافة الوزارات للشهر الحالي.وقالت وزارة المالية، بحسب …

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