2021/12/23 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وفقا للعلماء اليابانيين، قد يؤدي ذوبان الجليد في أنتاركتيكا بسبب الاحترار العالمي، إلى ارتفاع مستوى سطح المياه في المحيطات والبحار بمقدار خمسة أمتار بحلول الألفية الثالثة.وتشير مجلة Journal of Glaciology، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يتوقعون ارتفاع منسوب سطح البحر عدة أمتار المركز الخبري الوطني.

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