شاهد كيف استقبل

2021/12/23 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوفى الممثل توم هولاند، الذي يلعب دور الرجل العنكبوت، بوعده لصبي صغير يدعى بريدجر والكر، حيث أتاح له فرصة زيارته في موقع تصوير فيلم "Spider-Man: No Way Home".

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