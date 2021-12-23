الإطاحة بمتهمين بحيازة المخدرات وضبط 'كرستال' في البصرة – عاجل

2021/12/23 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، القبض على متهمين اثنين بحيازة المخدرات في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز الوكالة القت القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم (500) غرام من مادة الكرستال في البصرة".وأشار البيان إلى إنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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