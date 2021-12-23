فلسطين تعرض ربطاً مجانياً مع العراق لنقل صلاة عيد الميلاد من كنيسة المهد

2021/12/23 | 14:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عرضت السفارة الفلسطينية في العراق، الخميس، ربطاً مجانياً مع العراق لنقل صلاة عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم.

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