العراق يعلن خلو قاعدة عين الأسد من القوات القتالية للتحالف الدولي

2021/12/23 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، اليوم الخميس، خلو قاعدة عين الاسد من القوات القتالية للتحالف الدولي.وقال معن للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة المكلفة بمتابعة ملف […]

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