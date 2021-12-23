2021/12/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمثل اعتقال الناشط المدني #عمار_الحلفي الصورة الحقيقية للبيئة البصراوية الخاصة بالعمل الإعلامي والمدني، حيث تلاحق الناشطين والإعلاميين أسلحة مجهولة ومذكرات إلقاء قبض بتهم كيدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال الناشط المدني عمار الحلفي يكشف خفايا مخيفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال الناشط المدني عمار الحلفي يكشف خفايا مخيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).