ماذا سيحصل في موعد إصدار الحكم في الدعوى المقدمة من تحالف الفتح؟

2021/12/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

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حددت المحكمة الاتحادية العليا الأحد المقبل موعداً لإصدار قرارها في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بخصوص الانتخابات واكد بيان للمحكمة، أنه تم الاستماع إلى اخر شهادات الطرفين المتداعين، وذلك بعد النظر بجميع الدعاوى القضائية بشأن نتائج وقانون الانتخابات.

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