2021/12/23 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 3 إرهابيين من داعـش الإرهابي في وادي زغيتون بكركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 إرهابيين من داعـش الإرهابي في وادي زغيتون بكركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 إرهابيين من داعـش الإرهابي في وادي زغيتون بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).