العراق يصرف الرواتب التقاعدية للعمال ومنحهم سلفة ضمن الموازنة

2021/12/23 | 15:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022.وذكر بيان للوزارة لها اليوم الخميس أن "مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون …

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