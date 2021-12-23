اجتماع بين برهم صالح ومصطفى الكاظمي في قصر السلام

2021/12/23 | 15:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، الخميس، الأوضاع العامة في البلد، فيما أكدا على حماية الاستقرار وترسيخه.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.وجرى، خلال اللقاء، “بحث الأوضاع العامة في البلد والتأكيد على […]

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