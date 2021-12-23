2021/12/23 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AN9a4U51K-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تبلغ رافضي النتائج في العراق بقبولها وفصائل مسلحة تهدد اميركا | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تبلغ رافضي النتائج في العراق بقبولها وفصائل مسلحة تهدد اميركا | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).