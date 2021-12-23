2021/12/23 | 15:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cidVtMDXvM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. ورشة تدريبية لإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين برعاية منظمة كندية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. ورشة تدريبية لإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين برعاية منظمة كندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).