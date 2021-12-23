2021/12/23 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبني شركة LINQ، ومقرّها دبي، وحدات منازل جاهزة تخطّط لشحنها إلى المملكة المتحدة وإلى مناطق أخرى من العالم.كما تخطّط لبناء وحدات منازل جاهزة في الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف تُبنى وحدات المنازل الجاهزة في مدينة ناطحات السحاب.. دبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف تُبنى وحدات المنازل الجاهزة في مدينة ناطحات السحاب.. دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).