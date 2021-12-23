2021/12/23 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع تصدر الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى المدنية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:27

واع/

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