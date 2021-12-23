الحلبوسي و علي فرحان يحولان الانبار وجهة للأقليات والعيش بأمان

2021/12/23 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

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حركت محافظة #الانبار انظار العالم اجمع بعد أن حقق قادتها الاعمار وصناعة الاستقرار ما جعلها وجهة للأقليات بمبادرة اطلقها اهالي المحافظة لدعوة المغتربين للعيش في الانبار على وجه الخصوص مدينة السلام والمحبة والازدهارسيما رموز الانجاز فيها رئيس مجلس النواب محمد #الحلبوسي ومحافظها علي فرحان

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