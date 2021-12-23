مقتدى الصدر يفجر بيانه الغاضب.. خلي الحجارة بحلگ الفاسد

2021/12/23 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في زيارته المفاجئة، كانت رسائل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مباشرة، لكل مسؤول كبير او صغير في المحافظة بهدف محاسبة كل مقصر لا يحقق في قضايا الفساد، ما ترك أثرا إيجابيا كبيرا لدى أهالي النجف بنصرة الصدر في حل مشكلاتهم العالقة.

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