المفتاح الإيراني يفتح باب الفصائل العراقية ويكبح جماحها

2021/12/23 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن محاولات أجرتها إيران للحد من التوترات والاضطرابات الداخلية التي أثارتها الفصائل المسلحة بعد الانتخابات.

وقال تقرير لرويترز إن أحدث هذه المحاولات جاءت عبر تدخل فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني بعد ساعات من هجوم استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذكرت الوكالة أن قاآني حمل رسالة للرافضين الاعتراف بالانتخابات مفادها ضرورة تقبل النتائج.

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