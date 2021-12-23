الجولة الأخيرة.. استئناف محادثات الاتفاق النووي في 27 ديسمبر

2021/12/23 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني استئناف المحادثات مجددا بين مجموعة 4+1 وايران اعتبارا من 27 ديسمبر.

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