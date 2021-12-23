الدفاع تعلن صدور الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية للمدنية

2021/12/23 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية، مبينةً أن هذه الوجبة هي الأولى من مجموع ثلاث وجبات سيتم إصدار الأوامر الخاصة بها لاحقاً.[…]

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