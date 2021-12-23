2021/12/23 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توصلت دراسة غير خاضعة لمراجعة الأقران في جنوب إفريقيا، إلى أنه من غير المرجح أن يتسبب متحوّر أوميكرون في دخول المستشفى وبمرض شديد أكثر من المتحوّرات التي سبقته.وفي حديثها خلال مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تقدّر خطر تسبب أوميكرون في مرض شديد المركز الخبري الوطني.

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