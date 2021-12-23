وزير الخارجية يتحدث عن تطور جديد بشأن مفاوضات إيران والسعودية

2021/12/23 | 15:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباحثات إيرانية - سعودية ستعقد في بغداد قريبا.

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