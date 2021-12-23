حسين: العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين طهران والرياض ونتطلع لجولة خامسة

2021/12/23 | 15:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران والسعودية، بينما أشار إلى التطّلع لجولة خامسة من الحوار.وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الايرانية طهران، ان “مباحثاتنا مع الجانب الايراني تطرقت إلى العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية”، […]

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