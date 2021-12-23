كيف يمكن للآباء الحد من مستويات التوتر خلال موسم الأعياد؟

2021/12/23 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف شخص من كل خمسة آباء وأمهات بأن مستويات التوتر لديهم من المحتمل أن تؤثر سلبًا على استمتاع أطفالهم بالعطلات، وفقًا لاستطلاع جديد.

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