الدفاع تصدر أمر تحويل المراتب من صفة عسكرية إلى مدنية

2021/12/23 | 15:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت وزارة الدفاع، الخميس، امراً وزارياً بتحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية للوجبة الأولى.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2021)، إنه "تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية عشرة / ثانياً / هـ )من قانون الموازنة الاتحادية الرقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١، وبناءً على ماجاء بكتاب رئاسة أركان الجيش، والصلاحيات المخولة لوزير الدفاع، صدر الأمر الوزاري المرقم (٣٧٩٠) الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية على وفق تحصيلهم الدراسي، بالدرجة الوظيفية السابعة لحملة البكالوريوس، والدرجة الوظيفة السادسة لحملة الماجستير، والدرجة الوظيفية الخامسة لحملة الدكتوراه".

وأوضح البيان "تعد هذه الوجبة هي الوجبة الأولى من مجموع ثلاث وجبات التي سيتم إصدار الأوامر الخاصة بها لاحقاً، علماً أن الوجبة الأولى تضم (٢٢٢٥) منتسباً من منتسبي الوزارة العسكريين، وستضم الوجبتين اللاحقتين ما تبقى من المراتب".

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