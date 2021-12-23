الدفاع تصدر الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية

2021/12/23 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية للوجبة الأولى.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على ماجاء بكتاب رئاسة أركان الجيش، والصلاحيات المخولة لوزير الدفاع، صدر الأمر الوزاري المرقم (٣٧٩٠) الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية على وفق تحصيلهم الدراسي، بالدرجة الوظيفية السابعة لحملة البكالوريوس، والدرجة الوظيفة السادسة لحملة الماجستير، والدرجة الوظيفية الخامسة لحملة الدكتوراه".

وعدّ "هذه الوجبة هي الوجبة الأولى من مجموع ثلاث وجبات التي سيتم إصدار الأوامر الخاصة بها لاحقاً، علماً أن الوجبة الأولى تضم (٢٢٢٥) منتسباً من منتسبي الوزارة العسكريين، وستضم الوجبتين اللاحقتين ما تبقى من المراتب".

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