تنسيقية تظاهرات قضاء الفهود بذي قار: لن نسمح بافتتاح القائممقامية حتى تحقيق هذا الشرط

2021/12/23 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اغلق العشرات من المحتجين في قضاء الفهود بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، مبنى القائمقامية ومنعوا الموظفين من الدخول، واشترطوا شرطا لافتتاحه.

وقال حسن وشيع احد منسقي التظاهرات لوكالة (بغداد اليوم)، ان "القضاء تنعدم فيه الخدمات البلدية والصحية، والمدارس متهالكة وقليلة وفيها زخم كبير منذ سنوات ونحن نطالب بتحسين ذلك ولم يستمع لنا احد".

وأضاف، ان "الاهالي قرروا انهاء الصمت والخروج بتظاهرات احتجاجية بدأوها بأغلاق مبنى القائمقامية مع تصعيد احتجاجي".

وتابع وشيع" لن نسمح باعادة افتتاح المبنى حتى اقالة القائمقام والمجيء باخر من اهالي القضاء من الكفوئين".

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