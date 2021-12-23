وزير الخارجية: العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران والسعودية

2021/12/23 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران والسعودية، وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، ان “مباحثاتنا مع الجانب الايراني تطرقت إلى العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية، وبحثنا ملف الانسحاب الأمريكي والعلاقات مع دول …

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