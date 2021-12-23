صالح والكاظمي يشددان على حفظ أمن وسلامة المواطنين وتعزيز سلطة الدولة

2021/12/23 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما شددا على حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز …

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