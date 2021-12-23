الشرطة المجتمعية تحبط عملية تزويج قاصر بالاكراه في بغداد

2021/12/23 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الشرطة المجتمعية احباط محاولة تزويج فتاة قاصر دون 15 عاما من العمر من قبل اعمامها في بغداد.وذكرت في بيان : ان العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من والدة الفتاة الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني 497، تفيد بتعرض ابنتها الى العنف والاكراه من قبل أعمامها بغية اجبارها على الزواج، وقد تبين أن الفتاة يتيمة الأب، وأنها طالبة في المرحلة المتوسطة.واضافت: تم تشكيل فريق عمل من الشعبة النسوية وإحدى المفارز، وتم منع زواج القاصر ومطالبة مركز الشرطة الذي ضمن قاطع المسؤولية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتقديمهم للعدالة.و قدمت الشرطة المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، حاثة إياهاعلى الاهتمام بمذاكرتها ودراستها، وأنها ستتابع قضيتها أمام الجهات المختصة.وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دعا الى اتخاذ اجراءات رادعة من السلطات المعنية في ما يتعلق بملف زواج القاصرات./انتهى3

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