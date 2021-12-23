2021/12/23 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت هيئة المنافذ الحدودية كتاب إعفاء من الرسوم الكمركية ، مزورا ، في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت في بيان : تم الكشف عن عملية تزوير كتاب إعفاء لمادة أسمدة كيمياوية مركبه وبواقع (500,000) طن كمواد معفية من الرسوم الكمركية والضريبية مع العرض أن مادة الأسمدة خطرة جدا (مزدوجة الاستخدام).واضافت : تم كشف التزوير بعملية استباقية قبل دخول أي كميات من مادة الأسمدة عن طريق المنفذ .واشارت الهيئة الى : تنظيم محضر ضبط أصولي و إحالة الأوراق المزورة إلى القضاء لمحاسبة المقصرين ومتابعة المتورطين في ذلك كونه استغلالا وتحايلا على مؤسسات الدولة من خلال استغلال كتب الإعفاء بإدخال مواد بدون رسوم تؤدي إلى هدر بالمال العام./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كتاب اعفاء من الرسوم الكمركية مزور في منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كتاب اعفاء من الرسوم الكمركية مزور في منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).