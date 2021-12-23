2021/12/23 | 16:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Axhxq7OO68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. وصول وزير الخارجية الإيطالي إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. وصول وزير الخارجية الإيطالي إلى أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).