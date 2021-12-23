العراق.. توقيع عقد استثماري لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنيّة في ميسان

2021/12/23 | 16:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت محافظة ميسان العراقية، اليوم الخميس، التوقيع على عقد استثماري لبناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في المحافظة.وقال محافظ ميسان علي دوَّاي لوكالة الأنباء العراقية " واع": أنه "تم التوقيع على عقد تسليم الأرض الخاصة بمشروع (مجمع النور السكني) …

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