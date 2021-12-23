التحالف يدمر طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

2021/12/23 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الخميس، تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، ما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار إنما من دون توقف حركة الملاحة.

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