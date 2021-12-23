الصحة تسجل 312 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/23 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل […]

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