الإطاحة بمتهمين بحيازة المخدرات وضبط

2021/12/23 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الخميس، القبض على متهمين

اثنين بحيازة المخدرات في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز الوكالة القت القبض

على متهمين اثنين وضبط بح

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