ضباط وهميون في العراق بقبضة الاستخبارات وجهاز الامن الوطني

2021/12/23 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن تكررت لمرات عدة، باتت ظاهرة انتحال صفات عسكرية وأمنية في مفاصل الدولة، مؤشر خطر يهدد هيبة القانون، وحياة المواطن الذي يتعرض للنهب والاحتيال.

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