1950 عملية ابتزاز الالكتروني في العراق خلال 2021

2021/12/23 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق 1950 حالة ابتزاز الكتروني خلال العام الحالي بحسب إحصائية للشرطة المجتمعية اكدت خلالها اتساع الظاهرة بالتزامن مع التطور التكنلوجي.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية ان سبعين في المئة هي حالات ابتزاز استهدفت نساء، وتم احباطها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وأضاف ان العاصمة بغداد تصدرت قائمة الابتزاز خلال هذا العام كونها الاكثر كثافة سكانية، تلتها نينوى والانبار والبصرة.

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