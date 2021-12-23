برهم صالح : العراق الآمن المستقر بسيادة كاملة عنصر لأمن واستقرار المنطقة

2021/12/23 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة عبر الحوار ومنع التصعيد، مشيرا إلى أن العراق الآمن المستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد صالح خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أهمية العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، والسعي المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي وحماية البيئة.

من جانبه أكد الوزير لويجي دي مايو، التزام بلاده في دعم أمن واستقرار العراق وتأكيد سيادته.

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