ألمانيا تسجل أول وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون

2021/12/23 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، أول وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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