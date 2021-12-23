القبض على ضابط في الداخلية يتاجر بالمخدرات في النجف

2021/12/23 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر في جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس، بالقاء القبض على ضابط في الداخلية يتاجر بالمخدرات بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "جهاز المخابرات الوطني القى القبض على تجار مخدرات قبل ثلاثة أيام في النجف، وبعد التحقيق معهم اعترفوا على ضابط برتبة نقيب يعمل في وزارة الداخلية".

وأضاف أن "الضابط يقوم بنقل المخدرات والمساهمة في توزيعها بالمحافظة".

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