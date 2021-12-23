2021/12/23 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الهيئة العامة للكمارك دخول 28 صهريج اوكسجين عبر مركز كمرك سفوان الحدودي لصالح وزارة الصحة ، قادمة من الكويت ، للفترة من 12/12ولغاية 12/23بعد اكمال كافة الاجراءات الكمركية ./انتهىى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول 28 صهريج اوكسجين قادمة من الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول 28 صهريج اوكسجين قادمة من الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).