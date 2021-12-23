تداعيات تفشي كورونا.. ولاية استرالية تعيد فرض ارتداء الكمامات

2021/12/23 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت أستراليا عن ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس، ما دفع ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.وسجلت نيو ساوث ويلز 5715 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعد أن كانت سجلت أمس الأربعاء 3763 حالة، والرقم الجديد يتساوى تقريبا مع ما تم تسجيله في جميع أنحاء أستراليا الأربعاء.كما أبلغت الولاية عن حالة وفاة واحدة.وتم إدخال 347 شخصا إلى المستشفيات في نيو ساوث ويلز، ارتفاعا من 302 في اليوم السابق، وإدخال 45 شخصا إلى وحدات العناية المركزة، ارتفاعا من 40.وشهدت ولاية فيكتوريا أيضا زيادة حادة في الإصابات، حيث أبلغت عن 2005 حالات جديدة اليوم الخميس و10 وفيات./انتهى3

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