اللواء رسول يعلن مقتل 3 إرهابيين في كركوك



اللواء رسول يعلن مقتل 3 إرهابيين في كركوك
2021/12/23 | 16:31 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اللواء رسول يعلن مقتل 3 إرهابيين في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 16:31.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يعلن مقتل 3 إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يعلن مقتل 3 إرهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).



واصل القراءة على المورد نيوز


Sponsored Links