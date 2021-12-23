تأجيل جديد لمباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز

2021/12/23 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، صدور قرار منها بتأجيل مباراتي ليفربول أمام ليدز يونايتد وولفرهامبتون أمام واتفورد في السادس والعشرين من الشهر الجاري - البوكسنغ داي - بسبب تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19.وكان يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد قال أمس عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين إن "المدربين سيجتمعون مع مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، (البريميرلييغ) اليوم الخميس، لمناقشة مواضيع تتعلق بوباء كوفيد-19".وأُجلت تسعُ مباريات من عشرين مباراة بالبريميرلييغ في الآونة الأخيرة، لكن الأندية قررت الاثنين الماضي بألا تحدث أي تغييرات على جدول مباريات فترة الأعياد.وتغلب ليفربول على ليستر سيتي بركلات الترجيح في كأس الرابطة، أمس الأربعاء، وقال كلوب إنه يفضل أن تجري مقابلة فريقه أمام أرسنال في نصف نهائي المسابقة من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.وأضاف مدرب الريدز: "أعتقد أن الأمر سيكون أفضل من دون شك من خلال مباراة واحدة، ولكن واضح أن ما أقوله ليس هاما جدا".وجاءت تصريحات كلوب بعدما اضطر لإجراء عشرة تغييرات على الفريق لخوض مباراة دور الثمانية أمام ليستر سيتي، إذ اعتمد على لاعبي الأكاديمية، فدفع بثلاثة لاعبين منهم في التشكيل الأساسي، في حين جلس 5 منهم على مقاعد البدلاء.

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