2021/12/23 | 16:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. احتجاجات واسعة عقب استقالة المحافظ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tP2-4GoqVbg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. احتجاجات واسعة عقب استقالة المحافظ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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