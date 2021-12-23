2021/12/23 | 16:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الصدر" يربح قيادة الناصرية بانتظار حسم مناصب النجف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 567LBc7uYMg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الصدر" يربح قيادة الناصرية بانتظار حسم مناصب النجف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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