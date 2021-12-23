تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة

2021/12/23 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المحقق العدلي طارق بيطار، الخميس، مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.

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