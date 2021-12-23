2021/12/23 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: امتحان يوم السبت المقبل يؤجل إلى الاثنين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: امتحان يوم السبت المقبل يؤجل إلى الاثنين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية: امتحان يوم السبت المقبل يؤجل إلى الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).