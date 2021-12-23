برهم صالح يستقبل مصطفى الكاظمي في قصر بغداد

2021/12/23 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 23 كانون الأول 2021 في قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المدن وغلق الثغرات.

كما تم التأكيد على أهمية التكاتف ورص الصف الوطني ودعم الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.



كما تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات الإقليمية، وضرورة تأمين استقرار العراق وسيادته ودوره المحوري في المنطقة.

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